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Yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs'ta hastaneler, aile hekimleri, eczaneler, ve noterler çalışıyor mu? Son açıklamalar...

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Giriş Tarihi: 18.05.2022
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Yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs’ta hastaneler, aile hekimleri, eczaneler, ve noterler çalışıyor mu? Son açıklamalar...

Yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs resmi tatili nedeniyle hastane, aile hekimliği, eczaene, ve noterlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bu yerlerde işleri olan vatandaşlar, yarın açık olacak yerleri araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs'ta hastaneler, aile hekimleri, eczaneler, ve noterler çalışıyor mu? İşte haberin detayları...

Yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın büyük coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs'ın 103'üncü yıldönümünün gelmesiyle birlikte bazı sorular gündeme geldi. Bu özel günün resmi tatil olması nedeniyle bazı kurumların açık olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs'ta hastaneler, aile hekimleri, eczaneler, ve noterler çalışıyor mu? İşte merak edilenler...

19 MAYIS HASTANE VE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs'ta hastane ve aile hekimleri de resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek. Hastanelerde sadece "acil bölümleri" açık olacak.

19 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?

Noterler de 19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

19 MAYIS ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Bu sebeple 19 Mayıs Perşembe günü nöbetçi eczaneler açık olacak.

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs Perşembe günü yurt genelinde kargo şirketleri de kapalı olacak ve kargo dağıtımı ya da teslimi olmayacak. Kargo hizmetleri 20 Mayıs Cuma günü devam edecek.

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak. Bankalar, 20 Mayıs Cuma günü normal mesaiye devam edecek. Ayrıca resmi tatil gününde FAST harici yapılan EFT'ler de 20 Mayıs'ta hesaplara geçecek.

19 MAYIS'TA PTT AÇIK MI?

PTT', 19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek. 20 Mayıs Cuma günü ise PTT açık olacak.

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