Yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs'ta hastaneler, aile hekimleri, eczaneler, ve noterler çalışıyor mu? Son açıklamalar...
GÜNDEM ahaber.com.tr
Yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs resmi tatili nedeniyle hastane, aile hekimliği, eczaene, ve noterlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bu yerlerde işleri olan vatandaşlar, yarın açık olacak yerleri araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs'ta hastaneler, aile hekimleri, eczaneler, ve noterler çalışıyor mu? İşte haberin detayları...
Yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın büyük coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs'ın 103'üncü yıldönümünün gelmesiyle birlikte bazı sorular gündeme geldi. Bu özel günün resmi tatil olması nedeniyle bazı kurumların açık olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs'ta hastaneler, aile hekimleri, eczaneler, ve noterler çalışıyor mu? İşte merak edilenler...
19 MAYIS HASTANE VE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?
19 Mayıs'ta hastane ve aile hekimleri de resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek. Hastanelerde sadece "acil bölümleri" açık olacak.
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