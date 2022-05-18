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Son dakika | Afrin'de eylem hazırlığındaki 2 canlı bomba yakalandı

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Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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Son dakika | Afrin’de eylem hazırlığındaki 2 canlı bomba yakalandı

Son dakika haberi...Afrin’de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG’li kadın terörist yakalandı. İşte teröristlerin üzerinden çıkanlar...

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda;

2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç'ten hareketle Aziz üzerinden Afrine geleceği bilgisi elde edildi.

Bugün yapılan operasyonla *PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı.

Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada;

• Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli,

•Toplam *5,6 kg C4 tipi plastik patlayıcı yüklü*,

• *Demir bilyelerle güçlendirilmiş*,

• *4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi* olan,

• *Canlı bomba yeleği ele geçirildi.

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*

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