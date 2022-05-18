19 Mayıs'ta bankalar açık mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü yurt genelinde büyük coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle gözler bankaların çalışma saatlerine çevrildi. 19 Mayıs'ta bankaların çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detaylarını araştırıyor. Peki, yarın bankalar çalışacak mı? 19 Mayıs Perşembe günü bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta EFT/Havale geçer mi? İşte haberin detayları...

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak. Bankalar, 20 Mayıs Cuma günü normal mesaiye devam edecek. Ayrıca resmi tatil gününde FAST harici yapılan EFT'ler de 20 Mayıs'ta hesaplara geçecek.