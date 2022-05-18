Başkan Erdoğan Adanalı gençlerle hasret giderecek

İnan, son bir yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 gençlik buluşmasıyla gittiği illerde gençlerle bir araya geldiğini ifade ederek, "Ülkemizin her bir iline Cumhurbaşkanı'mız gittiğinde o ilin gençleriyle bir araya gelen, son zamanlarda en fazla gençlerle program yapan lider oldu. Bu son bir senede yapmış olduğumuz 19 gençlik buluşmasını taçlandıracağımız program da bu şölenimiz olacak." dedi.