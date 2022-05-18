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Son dakika: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 18 Mayıs 2022 vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 18 Mayıs 2022 vaka ve vefat rakamları

Son dakika | Sağlık Bakanlığı 18 Mayıs 2022 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu web sitesi üzerinden açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte vaka ve vefat rakamları ne kadar oldu? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin Günlük Kovid-19 Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" web adresinden açıklandı.

Buna göre, son 24 saatte 135 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 1443 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1274 oldu.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (18 MAYIS 2022)

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 661 bin 34 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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