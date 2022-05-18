Son dakika: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 18 Mayıs 2022 vaka ve vefat rakamları
Son dakika | Sağlık Bakanlığı 18 Mayıs 2022 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu web sitesi üzerinden açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte vaka ve vefat rakamları ne kadar oldu? İşte detaylar...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin Günlük Kovid-19 Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" web adresinden açıklandı.
Buna göre, son 24 saatte 135 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 1443 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1274 oldu.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (18 MAYIS 2022)
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 661 bin 34 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret 5.500 TL mi olacak? Temmuz'da enflasyonla 1.247 TL fark oluştu! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan...
- Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 65 milyon devreden...
- Emekli maaş zammında ince detay! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %31,71 netleşti! 9.033 TL'ye kadar artış! Enflasyon farkı ile kuruşu kuruşuna hesaplandı...
- Luna coin düşüşü sürecek mi, artacak mı? Luna coin yakım yapacak mı? Kurucusundan hamle geldi...
- MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu? personeltemin.msb.gov.tr...
- 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı? Yarın kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanacak? Aras, Sürat, Yurtiçi, MNG, HepsiJet, PTT kargo...
- Vapur seferleri iptal mi son dakika 2022? İstanbul vapur seferleri ne zaman açılacak? Karaköy, Üsküdar, Eminönü vapur seferleri...
- Benzin ve motorine zam var mı? 19 Mayıs 2022 benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar oldu? Güncel liste...
- EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih tercih kılavuzu yayımlandı mı? Engelli memur tercihleri ne zaman?
- Yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs'ta hastaneler, aile hekimleri, eczaneler, ve noterler çalışıyor mu? Son açıklamalar...
- EKPSS sonuçları sorgulama: ÖSYM 2022 Engelli memur tercihleri ne zaman başlıyor? SON DAKİKA HABERLER
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 temizlik personeli, şoför, bahçıvan...