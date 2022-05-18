Türk Hava Yolları tarihi yolculuk hatıra bileti için TIKLA AL! THY uçuş bileti 19 Mayıs nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...

THY uçuş bileti 19 Mayıs nasıl ve nereden alınır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleniyor. Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçen bağımsızlık yolculuğunun 103. yıl dönümünde bayram coşkusu okullarda öğrencilere yönelik yapılan birtakım etkinliklerle yaşatılıyor. İşte, THY uçuş bileti 19 Mayıs nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...