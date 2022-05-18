Türk Hava Yolları tarihi yolculuk hatıra bileti için TIKLA AL! THY uçuş bileti 19 Mayıs nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...
THY uçuş bileti 19 Mayıs nasıl ve nereden alınır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda özel Samsun'a bir uçuş gerçekleştirecek. THY 19 Mayıs bileti ile Samsun'a tarihi yolculuk yapıyor ve sosyal medya kullanıcıları ise bu biletleri sembolik olarak elde edebiliyor. Peki, THY uçuş bileti 19 Mayıs nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...
THY uçuş bileti 19 Mayıs nasıl ve nereden alınır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleniyor. Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçen bağımsızlık yolculuğunun 103. yıl dönümünde bayram coşkusu okullarda öğrencilere yönelik yapılan birtakım etkinliklerle yaşatılıyor. İşte, THY uçuş bileti 19 Mayıs nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...
THY UÇUŞ BİLETİ 19 MAYIS NASIL VE NEREDEN ALINIR?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında okullarda; masa tenisi, satranç ve voleybol turnuvalarının yanı sıra çeşitli yarışmalar düzenleniyor. Müzik ve şiir dinletileri ile bayramın anlam ve önemine dikkat çekiliyor. Düzenlenen faaliyetler velilerden de yoğun ilgi görüyor.
Bununla birlikte MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs'a özel hatıra bileti hazırlayarak tüm öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerin kullanımına sundu.
Siteye giren ziyaretçiler adını ve soyadını yazarak '19 Mayıs Hatıra Bileti' oluşturabiliyor. Oluşturulan hatıra biletleri #bağımsızlıkyolculuğu etiketi ile sosyal medyadan paylaşılabiliyor. Hatıra bileti, https://ogm.eba.gov.tr/19Mayis/ adresinden oluşturulabiliyor.
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