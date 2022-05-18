Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
İstanbul Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda bir hafriyat kamyonu ile iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı yolu, havalimanı istikametinde meydana geldi.
Hafriyat kamyonu aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Arkadan gelen cip sürücüsü ise duramayarak hafriyat kamyonuna çarptı.
Kazada 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle havalimanı istikametinde yoğun trafik oluştu.
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