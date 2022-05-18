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Son dakika | Diyarbakır'da terör yapılanmasına operasyon

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Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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Son dakika | Diyarbakır’da terör yapılanmasına operasyon

Son dakika haberi... Terörle mücadele kapsamında Diyarbakır'da PKK-KCK operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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