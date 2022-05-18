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Özlem Sarıkaya Yurt neden öldü, hastalığı neydi? NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşındaydı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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Özlem Sarıkaya Yurt neden öldü, hastalığı neydi? NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşındaydı?

Özlem Sarıkaya Yurt kimdir? NTV spikerlerinden Özlem Sarıkaya Yurt bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Ünlü haber spikerinin ölüm haberi derinden sarstı. Bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak Özlem Sarıkaya Yurt'un ölüm haberinin ardından hastalığı ve hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Özlem Sarıkaya Yurt neden öldü, hastalığı neydi? NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşındaydı?

Özlem Sarıkaya Yurt neden öldü, hastalığı neydi? İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun olduktan sonra gönlünü gazeteciliğe, haberciliğe kaptıran Özlem Sarıkaya Yurt, dört yıl önce kansere yakalanmıştı. Ünlü haber spikerinden acı haber dün geldi. Peki, Özlem Sarıkaya Yurt neden öldü, hastalığı neydi? NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Özlem Sarıkaya Yurt hakkında merak edilenler...

ÖZLEM SARIKAYA YURT NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Mesleğe NTV'de devam eden Özlem Sarıkaya Yurt, dört yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. Özlem Sarıkaya Yurt, 17 Mayıs 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

ÖZLEM SARIKAYA KİMDİR?

21 Mart 1983'te İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunu.

Eğitimini İstanbul'da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi.

Özlem Sarıkaya, mesleğe Habertürk televizyonunda başladı.

Ardından 2010 yılında NTV'ye transfer oldu.

2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen Özlem Sarıkaya 9 yaşında Tibet adında bir oğlu var.

NTV spikeri Özlem Sarıkaya dört yıldır meme kanseriyle mücadele ediyordu.

NTV spikerinden acı haber! NTV SPİKERİNDEN ACI HABER!
NTV spikerinden acı haber! NTV SPİKERİNDEN ACI HABER!

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