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Son dakika: Başkan Erdoğan yurda döndü

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Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan yurda döndü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği taziye ziyaretinin ardından özel uçak "TUR" ile saat 19.40'ta Ankara'ya geldi.

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