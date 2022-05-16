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Son dakika | PKK'nın kaçacak yeri yok! Terör bölgeleri abluka altında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Son dakika | PKK’nın kaçacak yeri yok! Terör bölgeleri abluka altında

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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