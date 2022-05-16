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Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatıldı

Son dakika haberi... Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, derz değişimi çalışmaları nedeniyle 35 gün trafiğe kapatıldı. Çalışmaların 20 Haziran'da tamamlanması planlanırken, İstanbul yönündeki trafik D-100 yolu Bolu Dağı geçişine yönlendirilece

Ülkenin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması bugün başladı.

Çalışmalarda Abant ile Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. 20 Haziran'da sonlandırılması beklenen çalışmalar nedeniyle yol, yaklaşık 35 gün boyunca trafiğe kapalı kalacak.

Bu süre boyunca TEM'in İstanbul yönündeki araç trafiği, D-100 yolu Bolu Dağı geçişine yönlendirilecek.

Abant Gişeleri'nden çıkış yapacak olan araçlar, D-100 yolu Bolu Dağı geçişini kullandıktan sonra Kaynaşlı Gişeleri'nden yeniden TEM Otoyolu'na bağlanabilecek.



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