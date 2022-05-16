FETÖ’den ihraç edilen eski polislerden kanlı pusu! İstanbul’un göbeğinde yanlış infaz

60 BİN NAKİT 100 BİN LİRA SENETLE MALLARI İADE ETTİLER

Malları 60 bin lira elden verip 100 bin lirada senet imzalayarak geri aldıklarını söyleyen Mecnun Avuoğlu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Muzaffer İpek'in FETÖ'den ihraç edilmesiyle yargıya başvurarak mağdur edildikleri için şikayetçi olduklarını ve bir çok dava açıldığını anlattı. Muzaffer İpek'in ailesinin davaların ardından kendilerine husumet beslediğini söyleyen iş insanı 2016 yılından sonra sürekli tehdit ve saldırya uğradıklarını belirtti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Son olarak Eminönü'nde pusu kurularak Mecnun Avuoğlu'nu infaz etmeye gelen kişiler 'Muzaffer İpek'in selamı var' diyerek tetiğe bastılar ancak yanlış kişiyi öldürdüğü tespit edildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tetiği çektiği belirlenen Özhan G. ve Mehmet K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari 2 eski polis memurunun da arasında bulunduğu 4 şüphelinin yakalanması için emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı.