16 Mayıs 2022, Pazartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Mayıs koronavirüs vefat ve vaka sayısını açıkladı

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Giriş Tarihi: 16.05.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Mayıs koronavirüs vefat ve vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte bin 254 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi ise hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte bin 254 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi ise hayatını kaybetti.

15 MAYIS 2022 KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSU

14 MAYIS

13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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