Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Mayıs koronavirüs vefat ve vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte bin 254 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi ise hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte bin 254 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi ise hayatını kaybetti.
15 MAYIS 2022 KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSU
14 MAYIS
13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
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