Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Mayıs koronavirüs vefat ve vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte bin 254 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi ise hayatını kaybetti.

15 MAYIS 2022 KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSU