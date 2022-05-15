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Tarım ve Orman Bakanlığından Hindistan iddialarına yanıt

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Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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Tarım ve Orman Bakanlığından Hindistan iddialarına yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığından bazı basın ve yayın organlarında ortaya atılan Türkiye’nin Hindistan’dan buğday ithal ettiğine dair iddialara yanıt geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığından bazı basın ve yayın organlarında ortaya atılan Türkiye'nin Hindistan'dan buğday ithal ettiğine dair iddialara yanıt geldi.

Bakanlık, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan Hindistan iddialarına yanıt BAKANLIKTAN HİNDİSTAN İDDİALARINA YANIT

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