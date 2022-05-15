15 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde teröristlere ağır darbe

Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde teröristlere ağır darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
ABONE OL
Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde teröristlere ağır darbe

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA