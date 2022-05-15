Cezaevleri için kritik bekleyiş! Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da

Konu AK Parti grubunda ve genel merkezde de ele alındı. Partideki görüşler ise iznin bir kez daha uzatılması yönünde. Bunun gerekçesi ise "Bu konuda toplumsal bir talep oluştu. Herkes sürenin uzatılmasını bekliyor. Cezaevleri zaten dolu. Bu kişiler dönerde daha da kalabalık hale gelecek. Ayrıca iki yıla yakın süredir dışarıdalar. İş buldular ya da iş kurdular. Onlar ne olacak" olarak sıralanıyor.