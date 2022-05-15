CHP’li belediyeler terör yuvasına döndü! Gelirleri örgüte aktarmış!

SOYER'LE FOTOĞRAF

Mustafa Demir, Diyarbakır'da HDP yönetimindeki Kayapınar Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2013'te yapılan KCK operasyonuyla gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı. Devlet memuru kadrosunda olan Demir, 2019 seçimlerinden sonra Çiğli Belediyesi'ne geçiş yaptı. Bu süreçte Ekim 2019'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de ziyaret eden Demir, fotoğraflı bir paylaşım yaparak, "Güleryüz ve samimiyetinden dolayı başkanımıza teşekkürler" notunu düştü. Demir, 2020 yılı sonlarında Büyükşehir Belediyesi'ne transfer oldu. Teknisyen olduğu belirtilen Demir, Sosyal Projeler Daire Başkanlığı'nda görevlendirildi.

'KARAYILAN TALİMATI'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yapılan ilk açıklamada, terör örgütü adına ekonomik-mali alan yapılanmasına bağlı olarak banka hesap hareketleri ve MASAK analiz raporları, tanık beyanları, dijital araştırma sonuçları ve HTS analiz raporlarının incelendiği kaydedilmişti. Zanlıların, terör örgütünün gerek örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak gerekse de öldürülen ya da yaralanan terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla örgüt adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edildi. Şüphelilerin PKK/KCK'nın ekonomik yapılanmasında yer aldıkları, örgüt adına kara para akladıkları ve örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatlarıyla hareket ettikleri de iddialar arasında yer aldı.