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Son dakika: Sağlık Bakanlığı korona virüsü tablosu | 15 Mayıs 2022 vaka ve vefat tablosu

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Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı korona virüsü tablosu | 15 Mayıs 2022 vaka ve vefat tablosu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 15 Mayıs 2022 Pazar gününe ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 120 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 1154 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 625 bin 535 doza yükseldi.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı web sayfsından 15 Mayıs 2022 Pazar gününe ait vaka ve vefat rakamlarını içeren Günlük Koronavirüs Tablosu'nu tablosunu duyurdu.

15 MAYIS 2022 KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSU

Buna göre, son 24 saatte 120 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 1154 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1190 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 625 bin 535 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

14 MAYIS

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12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


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