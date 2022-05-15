Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.

Cezaevlerinde kalanların salgından olumsuz etkilenmemesi de bazı önlemler alındı. Bu kapsamda açık cezaevi izinleri uzatılmıştı. 31 Mayıs'ta sona erecek izinler için yeniden uzatılma kararı gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? CTE son dakika açıkladı...