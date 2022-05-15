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Emine Erdoğan: “1945'ten günümüze Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip”

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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Emine Erdoğan: “1945’ten günümüze Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kültürel mirasımızın geleceğe taşınmasında, 1945'ten günümüze Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip” ifadelerine yer verdi.

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