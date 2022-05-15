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Dışişleri, Afganistan'daki Maarif Vakfı okulunda görevli müdür yardımcısının öldürülmesini kınadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.05.2022
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Dışişleri, Afganistan’daki Maarif Vakfı okulunda görevli müdür yardımcısının öldürülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Afganistan'daki Türkiye Maarif Vakfı okulunda görevli müdür yardımcısının öldürülmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerin belirlenerek adaletin önüne çıkarılmasını umuyoruz" denildi.

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