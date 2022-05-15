CHP'li Fikri Sağlar'dan başörtüsü çarkı! "Kadınların giyimine karışan sorunludur"

İsmail Yiğit isimli sosyal medya kullanıcısı nefret söylemi kullanan Fikri Sağlar'a söylediği sözleri şöyle hatırlattı:

"Fikri Sağlar; 'Kadınların giyimine karışanlar psikolojik sorunludur" demiş. Aynı Fikri Sağlar, Halk TV'de başörtüsü için "Türbanlı bir hâkimin karşına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var" demişti. Psikolojik destek almalısınız!" Birçok sosyal medya kullanıcısı da bu tarzda paylaşımlar yaparak yorumlarda bulundu. Yazar Zeki Bahçe ise Sağlar'a şu soruyu yöneltti: "Sen şimdi başörtüsüne karşı olan bütün CHP'lilere ruh hastası mı diyorsun?"

Tuğba Küçük isimli sosyal medya kullancısı ise sosyal medyadan Sağlar'ın son yazdıklarına yorum olarak şunları yazdı: "Haklısın, başörtüsüne karışan, zulmeden ve hatta geçenler de, "başörtülü hakimin kendisini adil yargılayacağından şüphem var" diyen de sizsiniz! ... evet evet aynı fikirdeyim psikolojik sorunlu."