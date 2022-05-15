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CHP'li Fikri Sağlar'dan başörtüsü çarkı! "Kadınların giyimine karışan sorunludur"

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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CHP’li Fikri Sağlar’dan başörtüsü çarkı! Kadınların giyimine karışan sorunludur

Daha önce başörtüsü ile kavgalı olan CHP’li Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından "Kadınların giyimine karışanlar psikolojik sorunludur” açıklamasını yaptı. Bu sözleri bazı sosyal medya kullanıcılarının aklına Sağlar’ın 1,5 yıl önce başörtülü hakimlere karşı nefret söylemi kullanmasını getirdi. “Psikolojik sorunlu” ifadesiyle kendisiyle çelişen Sağlar’ın başörtülü kadınların giyimine karıştığını gösteren ifadelerini hatırlatan sosyal medya kullanıcıları Sağlar’a “Psikolojik destek almalısınız”, “Psikolojik sorunlu” yorumlarında bulundu.

CHP'li Fikri Sağlar, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında başörtülü hakim ve savcılar hakkında "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli" ifadelerini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.

Sağlar, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, geçmişteki ifadeleriyle çelişti.

"KADINLARIN GİYİMİNE KARIŞAN SORUNLUDUR'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Sağlar, "Kadınların giyimine karışanlar psikolojik sorunludur." dedi.

Sağlar programda, başörtülü hâkimlere karşı nefret söyleminde bulunarak, "Kendimden söylemek istiyorum ben yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" demişti.

İsmail Yiğit isimli sosyal medya kullanıcısı nefret söylemi kullanan Fikri Sağlar'a söylediği sözleri şöyle hatırlattı:

"Fikri Sağlar; 'Kadınların giyimine karışanlar psikolojik sorunludur" demiş. Aynı Fikri Sağlar, Halk TV'de başörtüsü için "Türbanlı bir hâkimin karşına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var" demişti. Psikolojik destek almalısınız!" Birçok sosyal medya kullanıcısı da bu tarzda paylaşımlar yaparak yorumlarda bulundu. Yazar Zeki Bahçe ise Sağlar'a şu soruyu yöneltti: "Sen şimdi başörtüsüne karşı olan bütün CHP'lilere ruh hastası mı diyorsun?"

Tuğba Küçük isimli sosyal medya kullancısı ise sosyal medyadan Sağlar'ın son yazdıklarına yorum olarak şunları yazdı: "Haklısın, başörtüsüne karışan, zulmeden ve hatta geçenler de, "başörtülü hakimin kendisini adil yargılayacağından şüphem var" diyen de sizsiniz! ... evet evet aynı fikirdeyim psikolojik sorunlu."

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