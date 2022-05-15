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MİT PKK/YPS’li terörist Ekrem Üstek'i etkisiz hale getirdi

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Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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MİT PKK/YPS’li terörist Ekrem Üstek’i etkisiz hale getirdi

MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS’li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye’nin kuzeyindeki Aynularap'ta etkisiz hale getirdi.

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