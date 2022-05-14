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Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken "aileyi koruma" mesajı: Hepimizin öncelikli görevidir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2022
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Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken aileyi koruma mesajı: Hepimizin öncelikli görevidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Aile kurumunun yıpratılmasına karşı durmak, toplumun temel direği olan aileyi korumak hepimizin en öncelikli görevidir" dedi.

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