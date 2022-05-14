Megakentin İBB ile sorunu biter mi? Yürümeyen merdiven çilesinin kapsamı genişledi

ÇİLEDEN ÇIKARAN UYGULAMA

Bir çok istasyonda erişim kolaylığı sağlayan yürüyen merdivenlerin kapalı olduğunu gördük. Hacıosman-Yenikapı Metro Hattında Hacıosman girişi ile yine aynı hattın Yenikapı Meydan girişinin de karşılıklı olarak kapatılmıştı.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında metrobüs ve otobüs aktarma merkezi olan Altunizade'de Bağlarbaşı yönü ile Ümraniye Santral ve Necip Fazıl istasyonlarının yürüyen merdivenlerinin çalıştırılmadığını gözlemledik.