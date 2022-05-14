Megakentin İBB ile sorunu biter mi? Yürümeyen merdiven çilesinin kapsamı genişledi
“Ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağız” vaadiyle göreve gelen CHP’li İBB yönetimi, toplu taşıma sistemini çökertti. Metrolardaki yürüyen merdivenler ‘tasarruf’ ve ‘tadilat’ gibi gerekçelerle kapatıldı. Yaşlı ve engelliler başta, tüm İstanbullulara sistematik eziyet başlatıldı
Seçim döneminde verdiği sözleri unutmasıyla vatandaşın tepkisini çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li yönetimi, ulaşımı kolaylaştırma ve rahatlatma vaadini de rafa kaldırdı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde İstanbulluya 38 başlık altında yüzlerce vaatte bulunmuştu. Bunlarda en dikkat çekeni ise 'İstanbul'da ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağız' vaadi olmuştu.
Ancak tam tersi oldu, İstanbul'da trafik keşmekeş hale gelirken toplu taşıma sistemi ise çöktü. İhmal edilen megakentte çevre sorunları başta olmak üzere metrobüs, tramvay ve İETT otobüslerinin sık sık yangın, arıza ve kazalarla gündeme gelmesi vatandaşların can güvenliği için büyük risk oluşturmaya başladı.
İstanbulluları çileden çıkaran uygulamalardan biri de metro istasyonlarında kendisini gösterdi. İhaleler üzerinden yandaşlarına milyarlarca TL aktaran ve İstanbul bütçesiyle eğlenceler düzenleyen yönetim, geçen yıldan bu yana metrolardaki bir çok yürüyen merdiveni kapattı.
Özellikle engelliler ve yaşlılar büyük zorluk yaşarken, vatandaşlar "Bize resmen sistematik şekilde eziyet yapıyorlar" diyerek İBB yönetimine tepki gösterdi.
ÇİLEDEN ÇIKARAN UYGULAMA
Bir çok istasyonda erişim kolaylığı sağlayan yürüyen merdivenlerin kapalı olduğunu gördük. Hacıosman-Yenikapı Metro Hattında Hacıosman girişi ile yine aynı hattın Yenikapı Meydan girişinin de karşılıklı olarak kapatılmıştı.
Üsküdar-Çekmeköy metro hattında metrobüs ve otobüs aktarma merkezi olan Altunizade'de Bağlarbaşı yönü ile Ümraniye Santral ve Necip Fazıl istasyonlarının yürüyen merdivenlerinin çalıştırılmadığını gözlemledik.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından metro hattı girişlerine "Sınırlandırılmış alan girmek tehlikeli ve yasaktır. Bu ekipman (yürüyen merdiven) arıza nedeniyle servis dışı kalacaktır" yazılı panolar konulmuş.
Kadıköy-Tavşantepe metro hattında ise yine Marmaray'a aktarma yapılan Ayrılıkçeşmesi'nde yürüyen merdivenin kapatıldığı, bakım yapıldığına dair konulan paravanın da siyah torba ile kapatıldığı dikkat çekti. İBB daha önce de 'tasarruf' gerekçesiyle yürüyen merdivenleri kapalı tutmaktaydı.
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