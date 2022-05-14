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İzmir'de deprem son dakika: İzmir'de depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? İzmir Kandilli son depremler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2022 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
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İzmir’de deprem son dakika: İzmir’de depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? İzmir Kandilli son depremler...

İzmir'de depremi mi oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İzmir'de hissedilen bir deprem yaşandı. Çevre illerde hissedilen deprem hakkında Kandilli ve AFAD tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, İzmir'de depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? İzmir Kandilli son depremler...

İzmir'de depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? İzmir Kandilli son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. İzmir Çeşme açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde hissedilen deprem için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, İzmir'de depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? İzmir Kandilli son depremler...

AFAD'da yer alan bilgilere göre Ege Denizi İzmir Çeşme açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 01.08 olarak açıklanırken derinliği 10.62 km olayarak kaydedildi.

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