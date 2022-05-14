İzmir’de deprem son dakika: İzmir’de depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? İzmir Kandilli son depremler...

İzmir'de depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? İzmir Kandilli son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. İzmir Çeşme açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde hissedilen deprem için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, İzmir'de depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? İzmir Kandilli son depremler...