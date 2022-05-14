Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Manisa'da deprem kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler...
Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. zmir'in Çeşme ilçesi açıklarında saat 01.08 sularında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 10.62 km derinliğinde gerçekleşti. Peki, Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Manisa'da deprem kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler...
Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Manisa'da deprem kaç şiddetinde? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 01.08 sularında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Manisa'da deprem kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 01.08'de merkez üssü Çeşme açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çeşme'ye 7,27 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 10.62 kilometre olarak ölçüldü. Kentin bir çok ilçesinde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında saat 01.08'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
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