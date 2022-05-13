Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 13 Mayıs 2022 tarihli Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.
12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
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