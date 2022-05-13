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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 13 Mayıs 2022 tarihli Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.


12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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