Son dakika: AKM’de sergi ve tiyatro gösterimi | Başkan Erdoğan: Bu ülkenin gündemi ve tarafları hiç değişmiyor





'DAVASI UĞRUNA BEDEL ÖDEMEKTEN KAÇMADI'

Osmanlı, Cumhuriyet Türkiye'si, tek parti dönemi, toplum ve siyasetle ilgili hakikatleri korkusuzca dile getirdi. O zorluğu, meşakkati, çileyi seçti. Davası uğruna bedel ödemekten kaçmadı. Mağduriyete ve mahkumiyete rağmen, umudun, kurtuluşun, diriliş ruhunun kaynağı Türkiye'dir demekten bir an olsun geri durmadı.

Şerefi, izzeti, güzeli, estetiği dışarıda arayanlara vatan coğrafyasını, tohum halinde çekirdek gördüğü Anadolu'yu ve vatanımızı işaret etti. Kadim medeniyetimizin bu topraklarda yeniden yükseleceğine tüm kalbiyle inanıyordu. Eserlerinde sık vurguladığı Türk kavramıyla Selçuklu ve Osmanlı'dan tevarüs ettiğimiz değerlere sahip çıkıyordu.

'BİLEĞİNİ BÜKEMEYİP HAKARETLERLE ALT ETMEYE ÇABALADILAR'

Üstadın heyecanlı dili, üslubu sevenleri için numune-i imtisal oldu. Öz yurdunda parya muamelesi gören bu millet tarih sahnesine tekrar çıkmak için ihtiyacı olan özgüveni onun kelimelerinde buldu. Necip Fazıl bu millete kimsenin icazetine, inayetine muhtaç olmadan ruh kökünden aldığı kuvvet ve cesaretle var olabileceğini gösterdi.

Şiirin gücüne, eserlerinin kalibresine, mücadelesinin örnekliğine rağmen baskılara boyun eğmediği, aydın zorbalığına teslim olmadığı için takunyalı, gerici, süper mürşit gibi aşağılamalara maruz kaldı. O günlerin bazı gazeteleri her mahkemeye çıkışını adeta kutlama gibi müjde edasıyla manşetten duyurdular. Bazı gazeteciler fikir, kalem, kelamla bileğini bükemedikleri Necip Fazıl'ı hakaretlerle alt etmeye çabaladılar.

'ULU HAKAN KİTABI BİR DAVA MANİFESTOSUYDU'

Bu saldırılara, hoyratlıklara yalnızca kitapla, şiirle cevap veren bir Necip Fazıl vardı. Üstat fikri ve hatıralarıyla aramızda yaşamayı Allah'a hamdolsun sürdürüyor. Üstadın eserleri bizim neslimizle birlikte gençlerimizin yolunu ve ufkunu aydınlatmaya devam ediyor. Kalemini davasının kılıcı yapanlarla, kökü dışarıda ideolojilerin maşalarıyla arasındaki fark işte budur.

Necip Fazıl bugünkü Türkiye'yi anlamak için önce Sultan II. Abdülhamit'in anlaşılmasının gerektiğine inanıyordu.

Ulu Hakan kitabı bir dava manifestosuydu. Hala Sultan Abdülhamit'e husumet besleyenlerin, edepsizce dil uzatanların, onunla hesaplaşma peşinde koşanların olduğunu gördükçe üstadın tespitlerin doğruluğunu tekrar tekrar anlıyoruz. Asırlar geçse de maalesef bu ülkenin gündem ve tarafları hiç değişmiyor.