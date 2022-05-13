ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: ÖGG 97. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG puan hesaplama 2022...
ÖGG 97. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖGG sınav sonuçları 2022 açıklandı. 97. Özel Güvenlik Görevlisi Temel Eğitim Sınavı Sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Başarılı olan adaylar, özel güvenlik olmaya hak kazanacak. Puanını beğenmeyen adaylar ÖGG sınav itirazda bulunabilir. Peki, ÖGG 97. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG puan hesaplama 2022...
ÖGG 97. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG puan hesaplama 2022 nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖGG sınav sonuçları açıklanmış durumda. Buna göre 97. Temel Eğitim Sınavı'nda başarılı olan adaylar, sonuçlarıyla birlikte özel güvenlik görevlisi olacak. Peki, ÖGG 97. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG puan hesaplama 2022...
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
24 Nisan 2022 tarihinde yapılan Özel Güvenlik Görevlisi sınavının sonuçları 13 Mayıs tarihinde açıklandı. Açıklamayı Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitim alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahı türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için yapmaları gereken bir takım zorunluluklar vardır:
Yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
ÖGG SINAV İTİRAZ TARİHİ
Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen vatandaşlar, Halk Bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileriyle birlikte 15 TL yatırmak zorundadır.
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- ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: ÖGG 97. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG puan hesaplama 2022...
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