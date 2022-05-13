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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Ankara ve Trabzon...

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Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de! Ankara ve Trabzon...

Ankara'nın Güdül ilçesindeki Sorgun Yaylası Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edilirken, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararı verildi.

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