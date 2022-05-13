Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev’in masa tenisi maçının hikayesi

TALİMAT VERDİ, MASA HAZIRLANDI

Kazak Cumhurbaşkanı, masa tenisine olan ilgisini gösteren bir iki hareket de yaptı.

Böylelikle iki devlet başkanı arasında masa tenisi üzerine samimi bir diyalog yaşandı.

Bunun üzerine Başkan Erdoğan, arzu ederse birlikte oynayabileceklerini söyledi.

Tokayev, "Burada mı? Çok sevinirim" deyince, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hemen masa ve raket, file, top hazırlandı.







