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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev’in masa tenisi maçının hikayesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2022
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev’in masa tenisi maçının hikayesi

Son dakika haberi... Bir hafta önce Türkiye’ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi masa tenisi maçıyla bitmişti. O maçın hikayesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Beştepe'de görüştü.

Türkiye'yi ilk kez ziyaret eden Tokayev ile Erdoğan'ın görüşmesinde iki ülke için yeni anlaşma kararları alındı.

Bu ziyaret sona erebileceği en renkli şekilde bitti.

CEKETLER ÇIKTI, RAKETLER ALINDI

Hem Erdoğan hem Tokayev, ceketlerini astı, masa tenisinin başına geçti. Külliye bir anda spor salonunu andırdı.

Başkan Erdoğan ve Tokayev bir süre masa tenisi oynayarak toplantıların yorgunluğunu atmış oldu.

"MASA TENİSİNİ SEVER MİSİNİZ?"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iki liderin masa tenisi oynama fikrinin nasıl doğduğunu bugünkü köşesinde yazdı.

Buna göre Başkan Erdoğan, Külliye'deki sohbet sırasında Tokayev'e dönerek "Masa tenisini sever misiniz?" diye sordu.

Tokayev, "Severim. Oynamayı da severim" karşılığını verdi.

TALİMAT VERDİ, MASA HAZIRLANDI

Kazak Cumhurbaşkanı, masa tenisine olan ilgisini gösteren bir iki hareket de yaptı.

Böylelikle iki devlet başkanı arasında masa tenisi üzerine samimi bir diyalog yaşandı.

Bunun üzerine Başkan Erdoğan, arzu ederse birlikte oynayabileceklerini söyledi.

Tokayev, "Burada mı? Çok sevinirim" deyince, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hemen masa ve raket, file, top hazırlandı.




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