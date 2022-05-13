Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

İSVEÇ'İN NATO ÇIKIŞI

Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar. İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta yuvası gibi.

(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Olumlu bir düşünce içinde değiliz

Sayın Miçotakis'in oradaki mesajları ayrı bir konu. Her şeyi bir görüp, özellikle Biden'ın da açıklamalarını gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız.