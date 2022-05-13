13 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. ABD'nin PKK için aldığı yaptırım muafiyeti tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Her zaman destek verdiler. Düşman odaklarla bugüne kadar olduğu gibi yine kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Uzun süredir rahatsızlığı vardı, bugün de rahmeti rahmana kavuştu. Allah rahmet eylesin. Biz de taziye için 3 gün sürecek falan bir ziyarete gideceğim.

İSVEÇ'İN NATO ÇIKIŞI

Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar. İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta yuvası gibi.

(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Olumlu bir düşünce içinde değiliz

Sayın Miçotakis'in oradaki mesajları ayrı bir konu. Her şeyi bir görüp, özellikle Biden'ın da açıklamalarını gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız.

ABD'NİN YPG'YE YAPTIRIM MUAFİYETİ

Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür. Zaten ABD maalesef son dönemlerde gelen yönetim hepsi PKK terör örgütüne karşı, Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi desteği vermişlerdir. TIR'larla destek vermişlerdir.

Operasyonlara devam edeceğiz. Yanlış yapıyorsunuz, adımlarınızı doğru atın.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU

Pençe Kilit Harekatı'nda 82 terörist etkisiz hale getirildi."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA