13 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama!

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama!

Son dakika haberine göre: Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yeni yerleşim birimleri inşa projelerini onaylamasını kınarken, Cenin Mülteci Kampında yaşanan olaylar hakkında da açıklama yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA