Ramazan Bayramı'nda gazi olan Uzman Çavuş Emrullah Andaç'tan duygulandıran açıklama! Dönmek istiyorum
Uzman Çavuş Emrullah Andaç, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde teröristler tarafından araziye döşenen mayına basması sonucu yaralandı. Silah arkadaşlarını özlediğini ve görevine dönmek istediğini anlatan Emrullah Andaç, "O hainlere oraları dar ediyoruz. Tedavim sürüyor. Ne zaman bitecek tam bilmiyorum ama görevime bir an önce dönmek istiyorum." dedi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda görev yapan Uzman Çavuş Emrullah Andaç, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzeyine gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda görev yapmaya başladı.
Bölgede 10 gün görev yapan genç uzman çavuş, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde teröristler tarafından araziye döşenen mayına basması sonucu yaralandı. İlk müdahalesi orada gerçekleşen Andaç, daha sonra Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde getirilerek tedavi altına alındı.
O TÜRKİYE'NİN GAZİSİ
Uzman çavuş Emrullah Andaç'ın bir yakını tarafından hastaneye odasında çekilen fotoğraflı sosyal medyaya konuldu. Bu fotoğraf kısa süre içerisinde çeşitli sitelerde binlerce kez paylaşılıp, binlerce kez yorum aldı. 26 yaşındaki uzman çavuş Andaç, duygularını ve sağlık durumunu anlattı. Andaç, "Askerliğe hep hevesim vardı. 5 yıldır Hakkari'de görev yapıyorum." dedi.
Sabah'ın haberine göre Andaç, "Bayramdan 10 gün önce Pençe-Kilit operasyonu kapsamında Irak'a gittim. Bayramın birinci günü ise mayına basarak yaralandı. Hakkari'de bir ameliyat geçirdim ve ardından Ankara'ya geldim. Burada bir ameliyat geçirdim. Gözümde şarapnel parçaları olduğu için gözden de operasyon geçireceğim. Çok şükür bacağımda ciddi bir hasar yok. Buna da çok şükür" şeklinde konuştu.
"GÖREVİME DÖNMEYİ ÇOK İSTİYORUM"
Silah arkadaşlarını özlediğini ve görevine dönmek istediğini anlatan Emrullah Andaç, "Nasibimizde yaralanmak varmış ama yatmak bize göre değilmiş. Şimdi görev yaptığım yeri çok özlüyorum. Haberlerde Hakkari ile bir şey gördüğümde, duyduğumda içimi özlem sarıyor. Silah arkadaşlarımı çok özledim. Biz orada kardeşçe, omuz omuza, ele ele vererek mücadele ediyoruz. Öyle olduğumuz sürece kimse ülkemize zarar veremez. O hainlere oraları dar ediyoruz. Tedavim sürüyor. Ne zaman bitecek tam bilmiyorum ama görevime bir an önce dönmek istiyorum. Dualarını esirgemeyen vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-okul.meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! 2022 BİLSEM yetenek alanları sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Bekçilik alımı başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor? 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları uzayacak mı?
- ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 97. dönem ÖGG sonuçları belli oldu mu?
- DGS 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS başvuruları nereden, nasıl yapılır? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kayıt...
- Köpek saldırısında kollarını kaybetti! Hayvanın sahibine verilen ceza tepki topladı
- BİLSEM SONUÇLARI SON DAKİKA: BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- Camdaki Kız sezon finali ne zaman yapılacak? Camdaki Kız sezon final tarihi belli oldu mu?
- Luna coin ne zaman yükselir? Luna coin düşüşü sürecek mi, ne kadar düşecek? İşte geleceği hakkında yorumlar...
- 0,99 konut kredisi ne zaman verilecek? 0,99 konut kredisi verilmeye başladı mı, başvuruları ne zaman? Ziraat Bankası, Halk Bankası...
- SSK Bağ-Kur, çalışan, dul ve yetim ayrımı yok! SGK'dan 3 maaş birden alabilirsiniz! O tarih 900, 1800 gün primi olan...
- TOKİ'DEN 81 İLDE 150 BİN KONUT SATIŞI! %10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödeme! Kira öder gibi ev sahibi olun! Fiyatlar 400 bin civarında...
- Delist olan coinler hangileri? Delist olan coinler açıklandı mı, belli oldu mu? İşte açıklanan coinler...