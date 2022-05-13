Ramazan Bayramı’nda gazi olan Uzman Çavuş Emrullah Andaç’tan duygulandıran açıklama! Dönmek istiyorum

"GÖREVİME DÖNMEYİ ÇOK İSTİYORUM"

Silah arkadaşlarını özlediğini ve görevine dönmek istediğini anlatan Emrullah Andaç, "Nasibimizde yaralanmak varmış ama yatmak bize göre değilmiş. Şimdi görev yaptığım yeri çok özlüyorum. Haberlerde Hakkari ile bir şey gördüğümde, duyduğumda içimi özlem sarıyor. Silah arkadaşlarımı çok özledim. Biz orada kardeşçe, omuz omuza, ele ele vererek mücadele ediyoruz. Öyle olduğumuz sürece kimse ülkemize zarar veremez. O hainlere oraları dar ediyoruz. Tedavim sürüyor. Ne zaman bitecek tam bilmiyorum ama görevime bir an önce dönmek istiyorum. Dualarını esirgemeyen vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun" diye konuştu.