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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası

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Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 500 bin TL’lik tazminat davası

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'a hakaret eden Kılıçdaroğlu'na 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

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