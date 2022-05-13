CHP’li belediyelerden DHKP-C sınırsız destek! Örgüt için ne lazımsa yapmışlar

EYLEM VE ETKİNLİKLER İÇİN YAKIT PARASI

Terör örgütünce yapılan anma, kamp, eylem, piknik gibi faaliyetlerde kullanılan araç ve akaryakıtların Ataşehir Belediyesi'nde görevli, "Hasan" isimli bir kişiden aldıklarını belirten U.B.H, örgüte ait "Halk Cephesi Derneği"nin tüm malzemelerinin yine bu belediye tarafından alındığını söyledi.

U.B.H, örgüte katılma kararının hayatı boyunca verdiği en kötü karar olduğunu anlatarak, "Çocukluğumun ve cahilliğimin sebebiyle almış olduğum bu karar geleceğimi etkilemektedir. Çok pişmanım. Örgütün dağılmasını hatta yok olmasını istiyorum." dedi.

O DÖNEMKİ SORUMLU SAVCI KİRAZ'IN KATİLİ ŞAFAK YAYLA'YDI

Şüpheli H.S. de DHKPC'ye ait "Gençlik Federasyonu"nun o dönemki sorumlusunun Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li terörist Şafak Yayla olduğunu söyledi.

H.S, 2014 yılında Çanakkale'de düzenledikleri gençlik kampının sorumlusunun da Şafak Yayla olduğunu ifade ederek, "Temmuz ayının ortalarında, çadırları kurmak için biz önden, TAYAD'lı ailelerin aracıyla gittik. Bizden önce diğer grup, Sarıyer Belediyesi'nden ayarlanan iki otobüs ile giderek kamp alanını kurmuşlardı. Bu kampta 200'e yakın şahıs vardı. Kampa katılanlara Şafak Yayla'nın da olduğu şahıslar örgütsel eğitim veriyordu" diye konuştu.