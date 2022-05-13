Bekçi alımı başvuruları bitti mi, sona erdi mi? Bekçi alımı ön sağlık kontrolü ne zaman yapılacak?
Bekçi alımı başvuruları bitti mi, sona erdi mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3 bin 250 bekçi alımı yapacak olan Polis Akademisi, başvuru sonuçları olumlu değerlendirilen adayların şahsen başvuru tarihi ile ön sağlık kontrolü ve sınav giriş belgelerini https://pa.edu.tr internet adresinden yayımlayacak. Peki, Bekçi alımı başvuruları bitti mi, sona erdi mi? Bekçi alımı ön sağlık kontrolü ne zaman yapılacak?
Bekçi alımı başvuruları bitti mi, sona erdi mi? Bekçi alımı ön sağlık kontrolü ne zaman yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3.250 erkek adayın alımının yapılacağı bekçilik başvuru sonuçları e Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Ön başvuru yapan adayların olumlu değerlendirilmeleri halinde şahsen başvuruları gerçekleşecek. Peki, Bekçi alımı başvuruları bitti mi, sona erdi mi? Bekçi alımı ön sağlık kontrolü ne zaman yapılacak?
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (https://pa.edu.tr) açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ VE SINAVLAR NE ZAMAN?
Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.
Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde yapılır. Adayların Başvuru ve Sınav Merkezleri ile sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
1. Müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.
2. Ön Sağlık Kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
3. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "Olur veya Olamaz" şeklinde karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "Olamaz" kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemeyecektir.
4. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "Olur" kararı verilen adaylar, yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.
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- Bekçi alımı başvuruları bitti mi, sona erdi mi? Bekçi alımı ön sağlık kontrolü ne zaman yapılacak?
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