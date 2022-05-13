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Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temas! NATO Genel Sekreteri ile telefonda görüştü

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Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan kritik temas! NATO Genel Sekreteri ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Bakan Çavuşoğlu'nun Stoltenberg ile telefonda görüştüğü belirtilirken, görüşme içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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