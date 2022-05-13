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Son dakika | Antalya'da korkunç olay! Tarım kimyasalları fabrikasında gaz sızıntısı

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Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Son dakika | Antalya’da korkunç olay! Tarım kimyasalları fabrikasında gaz sızıntısı

Son dakika haberi...Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gübre fabrikasındaki gaz sızıntısından etkilenen bazı çalışanlar hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise yaralandı.

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