POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 28. Dönem POMEM sonuç tarihi belli mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. POMEM mülakatları 2 Mayıs tarihinde tamamlandı ve adaylar mülakat sonuçlarını bekliyor. 28. dönem POMEM sonuçları için geri sayım başladı. Polislik sınavı sonuçlarının bu ay sonu ile haziran başı açıklanması bekleniyor. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 28. Dönem POMEM sonuç tarihi belli mi?