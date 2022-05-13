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POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 28. Dönem POMEM sonuç tarihi belli mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2022
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POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 28. Dönem POMEM sonuç tarihi belli mi?

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 28. dönem mülakat puanları kısa süre içerisinde açıklanacak. Polis Akademisi'ne girmek için adaylar POMEM polislik sınavına geçtiğimiz günlerde girdi. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 28. Dönem POMEM sonuç tarihi belli mi?

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 28. Dönem POMEM sonuç tarihi belli mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. POMEM mülakatları 2 Mayıs tarihinde tamamlandı ve adaylar mülakat sonuçlarını bekliyor. 28. dönem POMEM sonuçları için geri sayım başladı. Polislik sınavı sonuçlarının bu ay sonu ile haziran başı açıklanması bekleniyor. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 28. Dönem POMEM sonuç tarihi belli mi?

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28. dönem POMEM sınav sonuçları için kesin tarih belli olmasa da mayıs sonu haziran başında açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçlarını Polis Akademisi paylaşacak. Polis Akademisi'nin www.pa.edu.tr sitesinden sonuçlar öğrenilebilir.

KAÇ KİŞİ POLİS AKADEMİSİ'NE ALINACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu.

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