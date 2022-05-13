Açık ceazevi izinleri son dakika uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? CTE SON DUYURULAR...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DAKİKA 2022 UZATILDI MI?

Covid-19 salgını kapsamında vakaların artmasını önlemek ve riski azaltmak amacıyla açık cezaevinde bulunan ve kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmeye hak kazanan mahkumlara covid-19 izni verilmişti. İzinler vaka sayılarına bağlı olarak zaman zaman uzatılmıştı.

Bir süredir devam eden izinlerde sona gelindi. Düşen vaka sayıları ve pandemi tedbirlerinin hafifletilmesi bu noktada etkili oldu. İşte Adalet Bakanlığı'ndan gelen CTE izin duyurusu...