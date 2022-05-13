Açık ceazevi izinleri son dakika uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? CTE SON DUYURULAR...
Açık ceazevi izinleri son dakika uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü CTE duyurusu ile açıklanan cezaevi izinleri son durum belli oldu. Mahkum ve yakınları gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, açık ceazevi izinleri son dakika uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? CTE SON DUYURULAR...
Açık ceazevi izinleri son dakika uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık cezaevinde bulunan ya da açık cezaevine geçmeye hak kazanmış hükümlülere verilen cezaevi izinleri son dakika açıklamasıyla bildirildi. Peki, Açık ceazevi izinleri son dakika uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? CTE SON DUYURULAR...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DAKİKA 2022 UZATILDI MI?
Covid-19 salgını kapsamında vakaların artmasını önlemek ve riski azaltmak amacıyla açık cezaevinde bulunan ve kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmeye hak kazanan mahkumlara covid-19 izni verilmişti. İzinler vaka sayılarına bağlı olarak zaman zaman uzatılmıştı.
Bir süredir devam eden izinlerde sona gelindi. Düşen vaka sayıları ve pandemi tedbirlerinin hafifletilmesi bu noktada etkili oldu. İşte Adalet Bakanlığı'ndan gelen CTE izin duyurusu...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Koronavirüs kapsamındaki izinlerin sona ereceği tarihi açıkladı. Buna göre izinlerin uzatılma ihtimali ortadan kalktı.
Güncellenen takvimle birlikte açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun cevabının hayır olduğu öğrenildi.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü şu açıklamada bulundu:
Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri;
denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.
Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://Cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacaktır.
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- Açık ceazevi izinleri son dakika uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? CTE SON DUYURULAR...
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