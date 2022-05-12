PKK'lılardan Almanya'da küstah girişim! Teröre özgürlük aradılar
Son dakika haberine göre: Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK, Almanya’da 26 Kasım 1993 tarihinden beri terör örgütüne yönelik faaliyet yasağının kaldırılması için harekete geçti. Alman avukatlar, İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunarak terör örgütü PKK’ya yasağın kaldırılmasını istedi. İçişleri, yasağın kaldırılmasını düşünmediklerini açıkladı.
Almanya'da 26 Kasım 1993 tarihinden beri terör örgütü PKK'ya yönelik faaliyet yasağının kaldırılması talep edildi. Berlinli Alman avukatlar Peer Stolle ve Lucas Theune, dün Federal İçişleri Bakanlığı'na 29 yıl önce getirilen PKK yasağının kaldırılması için başvuruda bulundu. PKK ile iltisaklı Uluslararası Hukuk ve Demokrasi Derneği'nin (MAF-DAD) girişimi üzerine yapılan yazılı başvuru, bakanlığın ilgili birimine elden teslim edildi.
PKK İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTEYİP BASIN TOPLANTISI YAPTILAR!
Hürriyet'in haberine göre bakanlığa yapılan başvurudan sonra iki avukat, Bochumlu avukatlardan Heike Geisweid ve sözde Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) yöneticilerinden Dilan Akdoğan'la birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Avukat Peer Stolle, PKK yasağının artık yasal zemini olmadığını ileri sürerek, bu yasağın kaldırılması gerektiğini savundu.
"ARTIK BÖLÜCÜ DEĞİLİZ" YALANI
Aynı zamanda "PKK artık Almanya'da suç işlemiyor. İç güvenlik için bir tehdit ve tehlike de oluşturmuyor. PKK'nın hedefleri de değişti. PKK artık Türkiye'nin Kürt bölgesi olarak bölünmesi yerine özerklik talep ediyor" diyerek, yasağın kaldırılması için bir ihtimal gördüklerini de söyledi. Avukat Stolle, "Bugün Almanya'da PKK'ya atfedilen eylemler genelde faaliyet yasağından kaynaklanıyor. Bu suçlamaları çoğunlukla semboller, bayraklar ve propaganda malzemeleri oluşturuyor, şiddet değil" iddiasında da bulundu. Avukat Stolle, Hürriyet'in "Bugünkü başvuruyu kimin adına yaptınız?" sorusuna "KCK- Kürdistan Toplum Birliği adına" demekle yetindi. Avukat, Federal İçişleri Bakanlığı'nın PKK yasağının kaldırılması talebini geri çevirmesi halinde mahkemeye başvuracaklarını da söyledi.
TÜRKİYE-ALMANYA ARASINDA GÖRÜŞME
Alman basını, başvurunun ardından Türkiye- Almanya hattında yoğun görüşme trafiği yaşanmasının söz konusu olacağını belirtti. PKK'ya yönelik yasağın kalkma olasılığı iki ülke ilişkilerini yeniden gerebilir. Alman basını Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in PKK'nın tehdit oluşturmaya devam edip etmediği konusunda yakında bir karar vermek durumunda kalacağına işaret ederken Türkiye'nin yoğun bir baskı uygulamasının beklendiğine işaret etti.
SADECE GEÇEN YIL 387 SUÇ İŞLEDİLER
Avukatların 'PKK artık suç işlemiyor' iddiasına rağmen Federal İçişleri Bakanlığı ve Federal Kriminal Dairesi'nin verilerine göre PKK yandaşları çoğu Türkler ve Türk kökenlilere dönük olmak üzere 2020'de 386 ve geçen yıl da 387 suç işledi. Bunlar arasında şiddet suçlarının bulunduğu da açıklandı. Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı'nın verilerine göre PKK yanlısı dernek ve cemiyetlerdeki üye sayısı 14 bin 500 civarında.
BERLİN TERÖRİST NUMARASIN YUTMADI: PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR
Almanya'nın terör örgütü PKK yasağını kaldırmayı düşünmediği açıklandı. Alman Hükümet Sözcüsü ile Bakanlık sözcülerinin katıldığı basın toplantısında, Hürriyet, Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maximilian Kall'a "Bugün bakanlığınıza PKK yasağının kaldırılması için bir başvuruda bulunuldu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz" diye sordu. Kall, "PKK'nın, aşırı ve terör örgütü olarak sınıflandırılması kararı devam ediyor. Bu durum Alman hukuk sistemi ve Alman mahkemeleri tarafından defalarca onaylandı. Bu konuda şu aşamada bir değişiklik söz konusu değil" yanıtını verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelgit ve rüzgara dayanamadı! 381 bin dolarlık ev okyanusa düştü
- Yıllar sonra arşivden çıktı! 100 yıl önce Türkiye! İşte il il eski fotoğraflar
- Son dakika açıklandı! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum nedir? 3. toplantı ne zaman?
- BİLSEM sonuçları ne oldu? 2022 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı...
- Bursluluk sınavı başvuru ne zaman bitiyor? 2022 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB takvimi...
- LUNA coin yükselecek mi, düşecek mi? Terra LUNA coine ne oldu, neden düşüyor? 119 dolardan 0,69 dolara geriledi
- 11 Mayıs dolar yorumları: Dolar düşecek mi, yükselecek mi? 2022 güncel dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polis alımı sınav sonuçları son durum nedir?
- Asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammı son açıklamalar
- Mahkumlar geri dönecek mi? 2022 açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 izni bitti mi?
- 0.99 konut kredisi ne zaman başlayacak? 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank düşük faizli konut kredisi hesaplama
- SON DAKİKA! Tüm kripto paralar çöktü mü? 11 Mayıs kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin yükselecek, düşecek mi?