SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı | 12 Mayıs 2022 vaka ve vefat rakamları
Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüsü (Kovid-19) tablosu duyuruldu. 12 Mayıs 2022 tarihinde vaka ve vefat rakamları ne kadar oldu? (Son dakika gündem haberleri)
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Son 24 saatte 135 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 1778 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1816 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.
12 MAYIS 2022 - GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 606 bin 278 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
(11 MAYIS)
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