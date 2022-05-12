SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı | 12 Mayıs 2022 vaka ve vefat rakamları

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 606 bin 278 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

(11 MAYIS)