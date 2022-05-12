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19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta üniversiteler ve okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...

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Giriş Tarihi: 12.05.2022
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19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs’ta üniversiteler ve okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...

19 Mayıs resmi tatil mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ülkemizdeki resmi tatil günlerinden biri olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs resmi tatil olacak. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta üniversiteler ve okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta üniversiteler ve okullar tatil olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde kutlanan resmi bayramlardan biri olan 19 Mayıs ne zaman, 19 Mayıs 2022 yılında hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi soruları özellikle öğrencilerin gündeminde. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta üniversiteler ve okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...

19 MAYIS TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olacak.

19 MAYIS ÖNEMİ

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

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