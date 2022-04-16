İşte CHP’nin samimiyetsiz mülteci yaklaşımı! Sığınmacı iki yüzlülüğü raporda belgelendi

COĞRAFİ ÇEKİNCE NEDİR?

Türkiye, 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi'ne 1961 tarihinde taraf olmuş, sözleşmenin kapsamını genişleten 1967 tarihli New York Protokolü'ne de 1968 yılında katılmış, ancak Türkiye sözleşmeye taraf olurken, coğrafi sınırlama şerhi koymuş ve bu sınırlamayı günümüze kadar da muhafaza etmiştir.

Bu sınırlama sayesinde uluslararası hukuka göre Türkiye, Suriye'den gelen sığınmacılara geçici koruma statüsü vererek hem 'şartlı mülteci' hem de 'mülteci' statüsüne başvuru yollarını kapatmıştı.

CHP'li Özgür Özel ise bunun insan haklarına aykırı olduğunu belirterek TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmada Türkiye'yi mülteci akınına karşı korumaya alan bu çekincenin kaldırılmasını talep etmişti.