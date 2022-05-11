Saraybosna'daki FETÖ okullarına karşı Türkiye devrede! "Sistem işleyiş aynı fakat görüntüde İngiliz"

Hülle, rüşvet, kara para aklama... Fetö tehdidi, Bosna Hersek'te devam ediyor...

Boşnak gençleri tuzağına çekmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü, buradaki okullarını da gizlemek için her yolu deniyor.

İki kez el değiştiren ve son olarak Richmond Park Okulları olarak adlandırılan FETÖ okulu, ilk, orta ve lise seviyesinde eğitim veren bir okul. örgütün bölgedeki üniversitesi ise Burç ismiyle faaliyet gösteriyor.