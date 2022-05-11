Saraybosna'daki FETÖ okullarına karşı Türkiye devrede! "Sistem işleyiş aynı fakat görüntüde İngiliz"
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından dünyanın pek çok bölgesinde ifşa olan FETÖ, Bosna Hersek'te varlığını sürdürüyor. Teröristler ülkedeki yapılanmalarını gizlemek için FETÖ okullarında iki kez el değişikliği yaptı. Türkiye ise ülkede FETÖ'ye karşı hem eğitim alanında hem de diplomatik anlamda çalışmalarına devam ediyor... A Haber Dış Haberler Editörü Neslihan Önder, Bosna Hersek'e gitti, bölgede FETÖ tehdidine ilişkin yaşananları derledi.
Hülle, rüşvet, kara para aklama... Fetö tehdidi, Bosna Hersek'te devam ediyor...
Boşnak gençleri tuzağına çekmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü, buradaki okullarını da gizlemek için her yolu deniyor.
İki kez el değiştiren ve son olarak Richmond Park Okulları olarak adlandırılan FETÖ okulu, ilk, orta ve lise seviyesinde eğitim veren bir okul. örgütün bölgedeki üniversitesi ise Burç ismiyle faaliyet gösteriyor.
Her ne kadar FETÖ ile olan bağları inkar edilse de, Saraybosna'daki Burç Üniversitesi'nin çevrimiçi kütüphanesinde elebaşı Fetullah Gülen'e ait Türkçe, İngilizce ve Boşnakça onlarca kitap olduğu ortaya çıkmıştı.
Olayın basına yansıması üzerine ise kitaplar üniversite kütüphanesinden kaldırılmıştı.
Öğrenci bulmakta zorlanan FETÖ okuları aynı zamanda borç batağında yüzüyor. 31 Aralık 2021'de yayınlanan vergi borcu listesinde FETÖ kurumları ilk sırada yer aldı. Örgütün okullarda görev yapan personele bile maaş ödemekte zorlandığı belirtiliyor.
Bosna Hersek Federasyon Başbakanı Fadil Novalic, FetullahçI Terör Örgütü'nü ülkede bir tehdit olarak gördüklerini söylemişti.
Bölgedeki FETÖ tehdidine karşı Türkiye ise tüm kurumlarıyla mücadele veriyor. O kurumlardan biri de Maarif Vakfı.
Maarif Vakfı, Saraybosna'da açtığı okullarla bölgedeki gençlerin kaliteli bir eğitim alması için çalışıyor. FETÖ'nün gerçek yüzünü görenler, bu okullara kayıt oluyor, yakınlarını da FETÖ gerçeğine karşı uyarıyor.
Bosna Hersek Maarif Vakfı Temsilcisi Yakup Gül, Boşnakların FETÖ Tehdidine karşı bilinçlenmesi için her türlü çalışmayı yaptıklarını söyledi.
Yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütünün kirli yüzünü gören Boşnaklar, FETÖ okullarından çocuklarını almaya devam ediyor.
Fetö kuruluşlarına karşı doğru ve kaliteli bir alternatif teşkil eden bir diğer kurum ise Uluslararası Saraybosna Üniversitesi.
Başkentte yaklaşık 20 yıldır eğitim veren Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, FETÖ'ye ait Burc Üniversitesinin Türk yöneticilerini sakladığını söyledi.
Yapılan hülleye dikkati çekerek, "ne yaptıklarını biliyoruz" dedi.
Yıldırım, Uluslararası Saraybosna üniversitesi ile FETÖ okulları arasındaki kalite farkını gören Boşnak ailelerinin kendilerini tercih ettiğini açıkladı.
Bosna Hersek'te terör örgütü ile mücadelede büyük yol kat ettiklerini dile getiren Yıldırım, insanlara Fetö gerçeğini anlatarak kaliteli bir eğitim sunduklarını vurguladı.
Bosna Hersek'te, gençlerin zihinlerini bulandırarak, kendi kirli ideolojilerini empoze etmeye çalışan FETÖ'cüler, devletin hiçbir kurumunda kendilerine yer bulamıyor.
Ülkedeki siyasetçiler, FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu belirterek Türkiye'nin mücadelesine destek veriyor.
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