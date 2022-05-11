11 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri PKK-YPG'den Rakka'da sivil halka büyük eziyet! Alıkoydular

PKK-YPG'den Rakka'da sivil halka büyük eziyet! Alıkoydular

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.05.2022
ABONE OL
PKK-YPG’den Rakka’da sivil halka büyük eziyet! Alıkoydular

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği sivil yerleşimlerde yasa dışı faaliyetlerine karşı çıkan bölge halkına baskısı sürüyor. Teröristler Rakka iline bağlı Mahlat köyünde tünel kazılmasına karşı çıkan 2'si çocuk 13 sivili alıkoydu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA