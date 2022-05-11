Başkan Erdoğan’ın salon futbolu oynadığı görüntülere beğeni yağmuru yağdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital mecrada iletişim görevlerini yapan Başkan Erdoğan Dijital Medya adlı hesap, futbola olan ilgisi bilinen ve bir dönem futbolculuk da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önce Avusturya'da çekilen fotoğraflarını paylaştı.