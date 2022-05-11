11 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ın salon futbolu oynadığı görüntülere beğeni yağmuru yağdı

Başkan Erdoğan'ın salon futbolu oynadığı görüntülere beğeni yağmuru yağdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan’ın salon futbolu oynadığı görüntülere beğeni yağmuru yağdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 yıl önceki salon futbolu oynadığı görüntüleri, Dijital Medya hesabından paylaşıldı. Gönderiler kısa sürede on binlerce beğeni aldı. Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Başkan Erdoğan'ın farklı branşlarda oynadığı maçlardan kareler kamuoyundan büyük ilgi görüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital mecrada iletişim görevlerini yapan Başkan Erdoğan Dijital Medya adlı hesap, futbola olan ilgisi bilinen ve bir dönem futbolculuk da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önce Avusturya'da çekilen fotoğraflarını paylaştı.

"16 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız" notuyla Erdoğan'ın etiketleyerek paylaşılan fotoğraflarda Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Birliği bayraklı şort giydiği görülüyor.Paylaşımlar kıza sürede on binlerce beğeni aldı.

Dün de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında ulaşım, savunma sanayii, askeri istihbarat, bilişim teknolojileri, kültür, tarım, taşımacılık, ticaret, gümrük, çevre, eğitim, gençlik, iletişim ve arşiv alanında 15 anlaşma imzalanmıştı.

Ardından iki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basın toplantısı ardından Masa Tenisi oynamıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA