Başkan Erdoğan'ın salon futbolu oynadığı görüntülere beğeni yağmuru yağdı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 yıl önceki salon futbolu oynadığı görüntüleri, Dijital Medya hesabından paylaşıldı. Gönderiler kısa sürede on binlerce beğeni aldı. Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Başkan Erdoğan'ın farklı branşlarda oynadığı maçlardan kareler kamuoyundan büyük ilgi görüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital mecrada iletişim görevlerini yapan Başkan Erdoğan Dijital Medya adlı hesap, futbola olan ilgisi bilinen ve bir dönem futbolculuk da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önce Avusturya'da çekilen fotoğraflarını paylaştı.
"16 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız" notuyla Erdoğan'ın etiketleyerek paylaşılan fotoğraflarda Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Birliği bayraklı şort giydiği görülüyor.Paylaşımlar kıza sürede on binlerce beğeni aldı.
Dün de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında ulaşım, savunma sanayii, askeri istihbarat, bilişim teknolojileri, kültür, tarım, taşımacılık, ticaret, gümrük, çevre, eğitim, gençlik, iletişim ve arşiv alanında 15 anlaşma imzalanmıştı.
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